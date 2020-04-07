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Цены на нефть пошли вверх: что будет дальше

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Стоимость "черного золота" увеличивается на фоне возможного замедления эпидемии коронавируса в США и Европе.
Стоимость нефти начала увеличиваться
Стоимость нефти начала увеличиваться
depositphotos.com

Цена на фьючерсы нефти эталонной марки Brent на мировом рынке увеличились на 2,39% за сутки и сегодня торгуются на отметке $33,82 за баррель. Укреплению стоимости “черного золота“ способствовал сразу ряд факторов: возможное снижение распространения коронавирусной инфекции на территории США и Европы, а также готовность стран-членов ОПЕК+ к дальнейшим переговорам. Стало известно, что очередная встреча участников ОПЕК+ состоится 9 апреля. На ней основные производители нефти попробуют договориться о новых условиях добычи “черного золота“, а также отрегулировать стоимость барреля на мировом рынке.

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Падение стоимости цен на нефть способствовало усугублению финансового кризиса в мире. Поэтому рост цен на “черное золото“ может свидетельствовать о выходе рынка из состояния стагнации. 

Фьючерсы на нефть марки Brent

Раннее сообщалось, что в следствие падения цен на нефть стоимость бензина снизится на 3-5 грн за литр.

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Теги: нефть, бензин, ОПЕК+
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