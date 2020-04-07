МВФ предоставит Украине 8 млрд долларов помощи - Зеленский

Первые 2 млрд долларов поступят в страну уже в мае текущего года.

Международный валютный фонд пообещал Украине предоставить вместо пяти - восемь миллиардов долларов помощи при условии подписания новой программы сотрудничества. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции “Слуга народа“ в эфире телеканала “Прямой“.

Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки, - заявил Владимир Зеленский.

Первый транш может прийти уже в мае 2020 года и составит 2 млрд долларов. Для этого Украине нужно соблюсти два условия: принять закон о банках и закон о земле. В частности, второй закон уже был принят в стране.

Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки, - прокомментировал Владимир Зеленский.

Если эти два условия будут выполнены, Украина получит быстрый транш в течение полумесяца.

Раннее сообщалось, что Нацбанк смягчил требования к банкам на период карантина.