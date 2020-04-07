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МВФ предоставит Украине 8 млрд долларов помощи - Зеленский

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Первые 2 млрд долларов поступят в страну уже в мае текущего года.
Украина ожидает транш от МВФ уже в мае
Украина ожидает транш от МВФ уже в мае
depositphotos.com

Международный валютный фонд пообещал  Украине  предоставить вместо пяти - восемь миллиардов долларов помощи при условии подписания новой программы сотрудничества. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции “Слуга народа“ в эфире телеканала “Прямой“.

Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки, - заявил Владимир Зеленский.

Первый транш может прийти уже в мае 2020 года и составит 2 млрд долларов. Для этого Украине нужно соблюсти два условия: принять закон о банках и закон о земле. В частности, второй закон уже был принят в стране.

Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки, - прокомментировал Владимир Зеленский.

Если эти два условия будут выполнены, Украина получит быстрый транш в течение полумесяца.

Раннее сообщалось, что Нацбанк смягчил требования к банкам на период карантина.

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Теги: Зеленский, МВФ, рынок земли
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Комментариев (3)
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Huper!    07.04.2020, 11:50
Оценка:  +1
Huper!
То есть 100 га в одни руки физ лицу)

Вместо старой схемы - теперь на бомжей будут переоформлять аренды)) Ну супер реформа, молодец, прям пай как сдавался за копейки, так и будет. Мне то пофиг, но либо в мвф дураки, либо Зеля по ушам начал ездить, что б курс не качать
крымчанин  (аноним)  07.04.2020, 11:48
Оценка:  -2
крымчанин
Давайте, СВИНЬИ, давайте ,НИЩЕБРОДЫ ХОХЛЯТСКИЕ,быстрее продавайте последне наследие прадедов!!!
Скачите и убирайте говно за людьми, СВИНОРЫЛЫЕ !!!
гость  (аноним)  07.04.2020, 11:37
Оценка:  +4
гость
Это не " помощь " называется
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