Сколько можно заработать на аренде собак в Украине во время карантина

Украинцы стали массово сдавать собак в аренду для выгула.

Первыми тренд на аренду собак для выгула ввели испанцы, которые таким образом спасаются от строгого карантина, введенного властями страны во время эпидемии коронавирусной инфекции. Вслед за жителями Испании сдавать животных для выгула стали украинцы. Согласно принятым нормам, находиться с собаками можно только в лесо-парковой зоне.

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Сегодня арендовать собаку можно практически в любом городе Украины. Цены разные: от 100 грн за маленькую собачку до 500 грн за шикарную сибирскую лайку или хаски. Аренда собак элитных пород может достигать и 100 долларов в час. Все зависит от вкусов и размера кошелька заказчика.

К примеру, аренда самоедской лайки для выгула обойдется в 150 грн/час. Фотосессия - еще столько же.

Беспородные маленькие собаки - бюджетный вариант для тех, кто не привык переплачивать: 1 грн за 1 минуту. Лимит времени не ограничен.

Аренда спаниеля или таксы всего 100 грн/час. Для тех, кому цена не по карману, хозяин предлагает в аренду поводок. Цена смешная - 10 грн. "Если остановит патруль, можно сказать, что собака убежала", - уверяет продавец.

Раннее сообщалось, что правительство поддержит украинцев, которые находятся в бесплатных отпусках из-за коронавируса.