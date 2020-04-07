Как получить финансовую помощь безработным: список документов
Теперь, чтобы встать на учет в Центр занятости, безработному украинцу не надо посещать учреждение лично. Достаточно оформить пакет документов и переслать его через интернет в выбранное отделение. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного центра занятости.
Для оформления выплат в ближайшее отделение Центра занятости необходимо будет предоставить:
- сканкопии паспорта;
- ИНН;
- сканкопию трудовой книжки;
- документа об образовании.
- сканкопию заявления с указанием номер лицевого счета, на который будут поступать средства.
Читай также: Стать предпринимателем теперь можно онлайн за 10 минут
Выплаты по безработице будут начисляться с первого дня обращения, а не с восьмого числа, как было ранее. При получении всех необходимых документов специалисты Центра будут связываться с клиентами по телефону и уточнять их намерения получить статус безработного. После этого начнут начислять выплаты.
Из-за введенного карантина посещать госучреждения, в том числе и Центры занятости, нельзя. «Безконтактный» режим работы будут действовать до конца карантина.
Раннее сообщалось, что правительство поддержит украинцев, находящихся в бесплатных отпусках.
Полная версия правил