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Как получить финансовую помощь безработным: список документов

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Оформить выплаты теперь можно онлайн. Достаточно предоставить необходимый пакет документов.
Подать документы в Центр занятости можно онлайн
Подать документы в Центр занятости можно онлайн
depositphotos.com

Теперь, чтобы встать на учет в Центр занятости, безработному украинцу не надо посещать учреждение лично. Достаточно оформить  пакет документов и переслать его через интернет в выбранное отделение. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного центра занятости.

Для оформления выплат в ближайшее отделение Центра занятости необходимо будет предоставить:

Выплаты по безработице будут начисляться с первого дня обращения, а не с восьмого числа, как было ранее. При получении всех необходимых документов специалисты Центра будут связываться с клиентами по телефону и уточнять их намерения получить статус безработного. После этого начнут начислять выплаты. 

 Из-за введенного карантина посещать госучреждения, в том числе и Центры занятости, нельзя. «Безконтактный» режим работы будут действовать до конца карантина.

Раннее сообщалось, что правительство поддержит украинцев, находящихся в бесплатных отпусках.

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Теги: центр занятости, безработица
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