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Нацбанк заявил о покупке еще $186 млн

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Предложения о продаже валюты от бизнеса до сих пор превышает спрос.
НБУ пополнил запасы иностранной валюты
НБУ пополнил запасы иностранной валюты
depositphotos.com

Национальный банк Украины приобрел 186 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook. 

Это вторая крупная покупка иностранной валюты со стороны НБУ за последние две недели. Всего же с начала апреля Национальный банк купил почти 250 миллионов долларов За последние три месяца НБУ приобрел почти полтора миллиарда долларов.

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В прошлом году Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке пополнил резервы на $7,9 млрд.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Тиждень почали хвацько. Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн...

Опубликовано Національний банк України Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Раннее сообщалось, что в Украине введут оплату с помощью QR-кодов.

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Теги: НБУ
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МаксимУм    07.04.2020, 13:39
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МаксимУм
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