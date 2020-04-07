Нацбанк заявил о покупке еще $186 млн

Предложения о продаже валюты от бизнеса до сих пор превышает спрос.

Национальный банк Украины приобрел 186 млн долларов на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Это вторая крупная покупка иностранной валюты со стороны НБУ за последние две недели. Всего же с начала апреля Национальный банк купил почти 250 миллионов долларов За последние три месяца НБУ приобрел почти полтора миллиарда долларов.

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В прошлом году Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке пополнил резервы на $7,9 млрд.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку! Тиждень почали хвацько. Сьогодні купили на міжбанківському валютному ринку 186 млн... Опубликовано Національний банк України Понедельник, 6 апреля 2020 г.

Раннее сообщалось, что в Украине введут оплату с помощью QR-кодов.