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Курс валют на 09.04.2020: Доллар немного подорожал

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За один американский доллар по официальному курсу НБУ сегодня придется отдать 27,19 грн вместо вчерашних 27,09.
Курс валют на 02.04.2020: Доллар немного подорожал
Курс валют на 02.04.2020: Доллар немного подорожал
НБУ

По состоянию на четверг, 9 апреля, официальный курс американского доллара составляет 27,19 грн, а евро - 29, 57. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс НБУ на 9 апреля 2020 года

  • евро - 29, 57 грн,
  • доллар - 27,19 грн.

Курс валют 9 апреля на межбанке и черном рынке

Украинские банки сегодня приобретают доллар по 27,10 грн, а продают по 27, 65. Евро же торгуется в пределах 29,20-29,95 грн. 

На черном рынке доллар продают по 27,50 грн, а покупают по 27,35. Евро в пределах 29,40-29,70 грн.

Ранее сообщалось о том, что в Украине каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия.

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Теги: курс доллара в украине, курс валют
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