Курс валют на 09.04.2020: Доллар немного подорожал

За один американский доллар по официальному курсу НБУ сегодня придется отдать 27,19 грн вместо вчерашних 27,09.

Курс валют на 02.04.2020: Доллар немного подорожал НБУ

По состоянию на четверг, 9 апреля, официальный курс американского доллара составляет 27,19 грн, а евро - 29, 57. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс НБУ на 9 апреля 2020 года

евро - 29, 57 грн,

доллар - 27,19 грн.

Курс валют 9 апреля на межбанке и черном рынке

Украинские банки сегодня приобретают доллар по 27,10 грн, а продают по 27, 65. Евро же торгуется в пределах 29,20-29,95 грн.

На черном рынке доллар продают по 27,50 грн, а покупают по 27,35. Евро в пределах 29,40-29,70 грн.

Ранее сообщалось о том, что в Украине каждый пятый малый бизнес в Украине под угрозой закрытия.