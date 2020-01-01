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В Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру в новом бюджете

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Партия также нашла юридический способ отказаться от финансирования в пользу борьбы с COVID-19.
В Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру
В Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру
Евгений Кравчук / Facebook

Партия Слуга народа откажется от государственного финансирования в пользу борьбы с COVID-19. Нардепы предложили юридический способ поквартального отказа от денег. Об этом сообщила зам главы партии Евгения Кравчук в четверг, 9 апреля. 

В партии также пообещали в обновленном бюджете сохранить расходы на культуру. 

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“Пандемия пройдет, и мы снова пойдем в кино, театры, музеи. Возобновятся культурные дискуссии и творческие проекты. Но именно сейчас, в период вынужденной тишины, крайне важно поддержать культурную сферу - что мы и делаем“ - отметила Евгений Кравчук.

Финансирование культуры в Украине в обновленном бюджете-2020:

Украинский институт книги - 100,16 млн грн (оригинально - 22,16 грн).

Украинский культурный фонд - 400,86 млн грн вместо 150,86 млн грн в первом варианте.

Суспильне получит 1,53 млрд грн. Прекращения вещания Суспильного не будет. 

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На сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках выделят 405,9 млн грн, на поддержку кинематографии - 450 млн грн, а также на общегосударственные мероприятия - 135,2 млн грн. Также деньги выделят на Украинский институт национальной памяти - 65,1 млн грн.

В Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру
В Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру
Евгений Кравчук / Facebook

Ранее Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ.

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Теги: Слуга народа, Госбюджет, культура
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