Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог

Проект Большая стройка продолжается. Для его реализации требуются работники.

В Украине продолжается реализация крупного государственного проекта Большая стройка. Финансирование проекта в 2020 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков на брифинге в четверг, 9 апреля.

По словам главы ведомства, для полной реализации проекта потребуется привлечь 150 тыс сотрудников.

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“Если мы говорим обо всем проекте с финансированием 75 млрд грн, то это 150 тысяч рабочих мест созданных в нашей и смежных отраслях, со средней зарплатой 16 500 грн“, - отметил он.

По словам Александра Кубракова, на данный момент работа начата на 40% объектов, запланированных на текущий год. В частности, работы проводятся в 22 областях на 150 объектах.

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Текущие проекты Укравтодора

✅Первая украинская “бетонка“ за время независимости Н-31 Днепр-Решетиловка, которая является частью маршрута Киев - Днепр, строится в рамках запланированных сроков. Дорога будет достроена в 2020 году.

✅Дорога - Н-30 Запорожье-Васильевка-Бердянск - имеет шанс стать первой полностью отремонтированной дорогой уже этим летом. Общая протяженность дороги - 136 км, в этом году будет отремонтировано 118,7 км.

✅Дорога, соединяющая Северодонецк и Станицу Луганскую.

✅Запорожский мост - в ближайшие дни ожидается разрешение от реформированного Даби.

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