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Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог

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Проект Большая стройка продолжается. Для его реализации требуются работники.
Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог
Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог
Укравтодор

В Украине продолжается реализация крупного государственного проекта Большая стройка. Финансирование проекта в 2020 году останется на прежнем уровне. Об этом сообщил глава Укравтодора Александр Кубраков на брифинге в четверг, 9 апреля. 

По словам главы ведомства, для полной реализации проекта потребуется привлечь 150 тыс сотрудников. 

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“Если мы говорим обо всем проекте с финансированием 75 млрд грн, то это 150 тысяч рабочих мест созданных в нашей и смежных отраслях, со средней зарплатой 16 500 грн“, - отметил он.

По словам Александра Кубракова, на данный  момент работа начата на 40% объектов, запланированных на текущий год. В частности, работы проводятся в 22 областях на 150 объектах. 

В 2020 году власти запланировали восстановить около 4 тыс км дорог

Текущие проекты Укравтодора

✅Первая украинская “бетонка“ за время независимости Н-31 Днепр-Решетиловка, которая является частью маршрута Киев - Днепр, строится в рамках запланированных сроков. Дорога будет достроена в 2020 году.

✅Дорога - Н-30 Запорожье-Васильевка-Бердянск - имеет шанс стать первой полностью отремонтированной дорогой уже этим летом. Общая протяженность дороги - 136 км, в этом году будет отремонтировано 118,7 км. 

✅Дорога, соединяющая Северодонецк и Станицу Луганскую. 

✅Запорожский мост - в ближайшие дни ожидается разрешение от реформированного Даби. 

Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог
Укравтодор предложит украинцам 150 тыс рабочих мест на строительстве дорог
Укравтодор

Ранее Гончарук рассказал, когда в Украине будут хорошие дороги.

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Теги: укравтодор, рабочие места, Украина
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