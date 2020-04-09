Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин ввел пошлину на российский уголь

Комментариев: 1
Действие новых пошлин начнется 15 апреля 2020 года.
Кабмин ввел пошлину на российский уголь
Кабмин ввел пошлину на российский уголь
Кабмин

Правительство Украины ввело пошлину на российский уголь. Ограничение касается всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Читай также: Нефть впервые за сто лет стала дешевле угля

“Внести в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 624 “Вопросы введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины“ - говорится в сообщении.

Пошлина будет составлять 65%. 

Кабмин ввел пошлину на российский уголь
Кабмин ввел пошлину на российский уголь
Кабмин

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.

Поделись:
Теги: Кабмин, уголь, пошлина, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  09.04.2020, 17:38
Оценка:  0
гость
пошлину ввели, уголь подорожал, а покупать его для ТЭС необходимо и кто будет наценку за пошлину платить? Правильно - потребитель. Пошлину нужно водить когд есть свой продукт и что б его не вытеснили конкуренты. В даном случае аналога нет и повышение цены ложиься на простых украинцев.
Strv-003-3    09.04.2020, 16:58
Оценка:  -22
Strv-003-3
Как будто это бьет по России , это ударит на потребителей в Украине , повышение цен превратили в показуху.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь