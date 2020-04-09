Действие новых пошлин начнется 15 апреля 2020 года.

Правительство Украины ввело пошлину на российский уголь. Ограничение касается всех марок, кроме антрацита, битуминозного и коксующегося угля. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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“Внести в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 624 “Вопросы введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины“ - говорится в сообщении.

Пошлина будет составлять 65%.

Кабмин ввел пошлину на российский уголь Кабмин

Напомним, в Кабмине анонсировали повышения тарифов на свет.