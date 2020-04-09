В Украине готовят две программы поддержки малого бизнеса в карантин - ОП

Программы находятся на этапе разработки. В ближайшее время они будут представлены.

Готовится две программы для поддержки малого бизнеса в карантин - ОП Офис президента

Украинские власти готовят две программы по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об этом говорится в сообщении ОП в четверг, 9 апреля.

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По мнению президента Владимира Зеленского, именно малый и средний бизнес больше всего нуждаются в государственной поддержке, так как у них нет большой финансовой поддержки.

“Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса“ - отметил он.

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Первой такой программой станет переформатированный проект кредитов “5-7-9“. Данную программу упростят. Вторая программа помощи будет создаваться с нуля. Ее представят в ближайшее время.

С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику - подытожил Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин.