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В Украине готовят две программы поддержки малого бизнеса в карантин - ОП

Комментариев: 1
Программы находятся на этапе разработки. В ближайшее время они будут представлены.
Готовится две программы для поддержки малого бизнеса в карантин - ОП
Готовится две программы для поддержки малого бизнеса в карантин - ОП
Офис президента

Украинские власти готовят две программы по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях карантина. Об этом говорится в сообщении ОП в четверг, 9 апреля.

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По мнению президента Владимира Зеленского, именно малый и средний бизнес больше всего нуждаются в государственной поддержке, так как у них нет большой финансовой поддержки. 

“Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса“ - отметил он.

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Первой такой программой станет переформатированный проект кредитов “5-7-9“. Данную программу упростят. Вторая программа помощи будет создаваться с нуля. Ее представят в ближайшее время.

С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику - подытожил Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин.

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Теги: карантин, помощь, бизнес
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
alexgr    09.04.2020, 17:14
Оценка:  -2
alexgr
кредит - это поддержка? точно долбанутые!!!
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