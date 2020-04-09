"До 150 тыс грн": В Украине введут огромные штрафы за сжигание сухостоя
В Украине могут ввести большие штрафы за лесные пожара. В частности санкция за уничтожение или повреждение растительного мира огнем составит от 91 тыс до 153 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа в четверг, 9 апреля.
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“Лесные пожары и выжигание растительности в населенных пунктах и за их пределами - проблема, с которой нужно срочно бороться. У нас только за последние дни в Киеве произошло более 30 пожаров, огромное количество масштабных пожаров и по стране“, - отметил один из авторов проекта Олег Бондаренко.
Штрафы за сжигание травы в Украине, которые предлагают нардепы:
✅ штрафы за уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - от 91,8 до 153 тыс гривен;
✅ штрафы за загрязнение атмосферного воздуха - от 30,6 до 61,2 тыс гривен.
Также нардепы предлагают ввести административную ответственность:
✅ штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах - от 1530 до 4590 гривен;
✅ штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем - от 4590 грн до 15300 грн;
✅ штраф за выжигание растительности или опавших листьев в населенных пунктах - от 3060 до 6120 гривен. За такие же действия, совершенные в пределах природно-заповедного фонда - от 6120 до 12240 гривен.
Фракция Слуги народа обратится с предложением добавить этот законопроект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Верховной Рады Украины.
Ранее сообщалось, что под Харьковом женщина сжигала сухостой и погибла в огне. Погибшей оказалась женщина, 1941 года рождения.
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