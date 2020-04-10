Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте
В прошлом месяце базовая инфляция увеличилась до 1,3%.
Стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости в марте 2020 года увеличилась на 0,8%. Об этом сообщает Госстат.
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Интересно, что в феврале была дефляция, а в январе цены подросли на 0,2%. В общем, с начала года цены в Украине выросли на 0,7%.
Базовая инфляция подскочила до 1,3%
Инфляция в Украине: Что подорожало
- Водоснабжение - 26,2%.
- Канализация - 21,6%.
- Фрукты - 14,4%.
- Алкоголь и табак - 12,1%.
При этом в Украине подешевели газ (39,2%), яйца (33,3%), топливо и масло (7,7%).
Ранее сообщалось о том, что украинские банки повышают ставки по депозитам, несмотря на карантин.
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