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Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте

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В прошлом месяце базовая инфляция увеличилась до 1,3%.
Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте
Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте
Getty Images

Стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости в марте 2020 года увеличилась на 0,8%. Об этом сообщает Госстат

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Интересно, что в феврале была дефляция, а в январе цены подросли на 0,2%. В общем, с начала года цены в Украине выросли на 0,7%.

Базовая инфляция подскочила до 1,3%

Инфляция в Украине: Что подорожало

  • Водоснабжение - 26,2%.
  • Канализация - 21,6%.
  • Фрукты - 14,4%.
  • Алкоголь и табак - 12,1%.

При этом в Украине подешевели газ (39,2%), яйца (33,3%), топливо и масло (7,7%).

Ранее сообщалось о том, что украинские банки повышают ставки по депозитам, несмотря на карантин.

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Теги: Украина, Инфляция, март
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