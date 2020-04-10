В прошлом месяце базовая инфляция увеличилась до 1,3%.

Стало известно, какой была инфляция в Украине в марте Getty Images

Стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости в марте 2020 года увеличилась на 0,8%. Об этом сообщает Госстат.

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Интересно, что в феврале была дефляция, а в январе цены подросли на 0,2%. В общем, с начала года цены в Украине выросли на 0,7%.

Базовая инфляция подскочила до 1,3%

Инфляция в Украине: Что подорожало

Водоснабжение - 26,2%.

Канализация - 21,6%.

Фрукты - 14,4%.

Алкоголь и табак - 12,1%.

При этом в Украине подешевели газ (39,2%), яйца (33,3%), топливо и масло (7,7%).