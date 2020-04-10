Всемирный банк выделит Украине на пенсии и субсидии 50 млн долларов

Деньги пойдут на защиту малообеспеченного населения во время пандемии коронавируса.

Всемирный банк выделит Украины на пенсии и субсидии 50 млн долларов Вики

Всемирный банк выделит Украине 50 млн долларов для поддержки пенсионеров и социального незащищенных граждан. Дополнительно будут выделены 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 10 апреля.

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“Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих денег на время карантина будут повышены субсидии“ - говорится в сообщении.

Средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины“

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“Предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям, осуществление мер по снижению зависимости от социальных выплат, повышение адресности субсидий“ - отмечено в сообщении.

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