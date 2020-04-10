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Всемирный банк выделит Украине на пенсии и субсидии 50 млн долларов

Комментариев: 3
Деньги пойдут на защиту малообеспеченного населения во время пандемии коронавируса.
Всемирный банк выделит Украины на пенсии и субсидии 50 млн долларов
Всемирный банк выделит Украины на пенсии и субсидии 50 млн долларов
Вики

Всемирный банк выделит Украине 50 млн долларов для поддержки пенсионеров и социального незащищенных граждан. Дополнительно будут выделены 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 10 апреля. 

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“Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих денег на время карантина будут повышены субсидии“ - говорится в сообщении.

Средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины“

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“Предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям, осуществление мер по снижению зависимости от социальных выплат, повышение адресности субсидий“ - отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как оформить помощь по безработице в Украине онлайн.

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Теги: Всемирный банк, Украина, помощь
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Комментариев (3)
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Дед Матвей  (аноним)  10.04.2020, 15:04
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Дед Матвей
Может у воров при власти эти деньги забрать?Вова када руки будем рубать коррупционерам?
Иван    10.04.2020, 15:01
Оценка:  +1
Иван
Я и моя семья хочет уже кушать!!!
Где обещаное???
Три года ждать???
nelci    10.04.2020, 15:03
Оценка:  0
nelci
Ну, если можешь ждать три года карантина, тебе будут завидовать даже олигархи!
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