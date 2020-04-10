В Украине цены на продукты и лекарства перестали расти - НБУ

В Нацбанке также отметили укрепление национальной валюты.

В Национальном банке Украины отметили снижение ажиотажа и, как следствие, остановку роста цен. Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ, опубликованном в пятницу, 10 апреля.

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“За последнюю неделю цены на продукты питания прекратили расти, а некоторые из них, например, овощи даже снизились в цене“ - говорится в сообщении НБУ.

Цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет. Ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса - отмечено в сообщении

В последнюю неделю рост цен на продукты питания снизился НБУ

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В НБУ также назвали причины, по которым цены показали положительную динамику. В частности, снижение ажиотажа способствовало замедлению роста стоимости гречки. По данным Нацбанка, цены на овощи и фрукты также прекратили рост. Исключением являются лимоны, стоимость которых по-прежнему остается высокой из-за спроса и плохого урожая.

В Нацбанке заметили снижение цен на крупы НБУ

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“Цены на лекарства прекратили рост, что объясняется укреплением гривны. Также снижаются цены на топливо. Причина - низкие мировые цены“ - говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ отметили снижение стоимости медикаментов НБУ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве цены на аренду недвижимости снизились в три раза.