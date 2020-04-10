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В Украине цены на продукты и лекарства перестали расти - НБУ

Комментариев: 4
В Нацбанке также отметили укрепление национальной валюты.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Национальном банке Украины отметили снижение ажиотажа и, как следствие, остановку роста цен. Об этом говорится в еженедельном отчете НБУ, опубликованном в пятницу, 10 апреля.

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“За последнюю неделю цены на продукты питания прекратили расти, а некоторые из них, например, овощи даже снизились в цене“ - говорится в сообщении НБУ.

Цены на лекарства прекратили рост, топливо дешевеет. Ресторанные блюда с доставкой дорожают на фоне устойчивого спроса - отмечено в сообщении

В последнюю неделю рост цен на продукты питания снизился
В последнюю неделю рост цен на продукты питания снизился
НБУ

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В НБУ также назвали причины, по которым цены показали положительную динамику. В частности, снижение ажиотажа способствовало замедлению роста стоимости гречки. По данным Нацбанка, цены на овощи и фрукты также прекратили рост. Исключением являются лимоны, стоимость которых по-прежнему остается высокой из-за спроса и плохого урожая. 

В Нацбанке заметили снижение цен на крупы
В Нацбанке заметили снижение цен на крупы
НБУ

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“Цены на лекарства прекратили рост, что объясняется укреплением гривны. Также снижаются цены на топливо. Причина - низкие мировые цены“ - говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ отметили снижение стоимости медикаментов
В НБУ отметили снижение стоимости медикаментов
НБУ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве цены на аренду недвижимости снизились в три раза.

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Теги: цены, продукты, НБУ, Украина
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Комментариев (4)
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простоЧел  (аноним)  10.04.2020, 16:26
Оценка:  0
простоЧел
нажились уже гниды?! Все не как не нажретесь, реально надо всех на вилы. Да по сравнению с этим скотским народом коронавирус мне как домашний котик. Скорее бы уже не коронавирус был, а чума новая, что бы косила всех и сразу. Хотя для спасения планеты нужно человечество стереть в прах
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 16:20
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
А наказать виновных за поднятие цен,не не слышали и не обещали???
гость  (аноним)  10.04.2020, 16:02
Оценка:  -1
гость
Ещё на 700 грн., поживу дня 4. Потом пойду 3,14здить пожрать в магазин, или повешусь, или под поезд.
гость  (аноним)  10.04.2020, 15:51
Оценка:  0
гость
Это еще только начало! Скоро цены упадут до уровня нулевой рентабельности а то и до себестоимости. Денег у населения практически нет. Начнется банальное мародерство
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