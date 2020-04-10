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Украина завершила отопительный сезон с рекордными запасами газа

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Впервые за 30 лет наша страна завершила отопительный сезон с высокими запасами газа.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
Глава Нафтогаза Андрей Коболев
Андрей Коболев / Facebook

Украина закончила отопительный сезон 2019-2020 с самыми высокими запасами газа за последние 30 лет. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в пятницу, 10 апреля. 

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“С начала отопительного сезона 2019-2020 гг. Украина использовала 5,98 млрд куб м газа. При этом 7 апреля в украинских ПХГ хранится больше 15,8 млрд куб. м газа. Этот показатель почти на 45% больше, чем год назад“ - говорится в сообщении.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, таких результатов удалось достичь благодаря погодным условиям. В частности, в этом году сезон закачки газа был начат еще в марте, а в прошлом году - только в апреле. 

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“Мы создали значительные запасы природного газа в хранилищах на случай остановки транзита в 2020 году. Это усилило позицию Украины в переговорах о новом контракте на транзит и помогло достичь выгодных условий. Сегодня мы сталкиваемся с новым вызовом для энергетической стабильности, но значительные запасы газа в ПХГ помогут нам пройти и этот кризис“ - отметил он.

Ранее сообщалось про уровень инфляции в Украине в марте 2020 года.

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Теги: Нафтогаз, Андрей Коболев, Украина, Отопительный сезон, запасы
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.04.2020, 15:48
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гость
ГЫ! Зимы ведь так и не наступило! А учитывая что промышленность за отсутствием таковой газ почти не потребляет, то газа еще на год должно остаться.
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