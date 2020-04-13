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Курс валют на 13.04.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными

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Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля.
Курс валют на 13.03.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными
Курс валют на 13.03.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными
Getty Images

Национальный банк Украины установил официальный курс валют перед выходными. Об этом говорится на сайте регулятора в пятницу, 10 апреля. 

Официальный курс валют НБУ на 13 апреля

  • евро - 29,56 гривен,
  • доллар - 27,20 гривен.

Нацбанк установил официальный курс валют
Нацбанк установил официальный курс валют
НБУ

В частности, Нацбанк укрепил гривну на 7 копеек по отношению к евро и на 5 копеек к доллару.

Нацбанк установил официальный курс валют
Нацбанк установил официальный курс валют
НБУ

Ранее сообщалось о том, что в Украине прекратился рост цен на продукты питания.

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Теги: курс валют, Украина, Курс доллара, курс евро
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