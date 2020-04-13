Курс валют на 13.04.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 13 апреля.

Курс валют на 13.03.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными Getty Images

Национальный банк Украины установил официальный курс валют перед выходными. Об этом говорится на сайте регулятора в пятницу, 10 апреля.

Официальный курс валют НБУ на 13 апреля

евро - 29,56 гривен,

доллар - 27,20 гривен.

Нацбанк установил официальный курс валют НБУ

В частности, Нацбанк укрепил гривну на 7 копеек по отношению к евро и на 5 копеек к доллару.

Нацбанк установил официальный курс валют НБУ

Ранее сообщалось о том, что в Украине прекратился рост цен на продукты питания.