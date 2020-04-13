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В Украине создадут Фонд борьбы с коронавирусом

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Соответствующие изменения были предложены Кабмином в Государственный бюджет 2020.
В Украине создадут Фонд борьбы с коронавирусом
В Украине создадут Фонд борьбы с коронавирусом
EPA/UPG

В Украине создадут Фонд по борьбе с коронавирусом на период карантина и в течение 30 дней после его завершения. Об этом сообщается на сайте Правительства. 

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"Общая сумма Фонда составит 64,7 млрд грн. Решение о выделении средств из Фонда будет приниматься Кабмином по согласованию с профильным Комитетом ВР" - говорится в сообщении.

Деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 будут выделяться на:

  • закупку товаров, работ и услуг, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • дополнительные выплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно вовлеченным в мероприятиях по ликвидации COVID-19;
  • доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на период борьбы с распространением болезни;
  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения COVID-19;
  • разовая денежная помощь членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19;
  • предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;
  • финансовая помощь Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы;
  • пополнение резервного фонда государственного бюджета;
  • восстановление расходов государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с созданием Фонда борьбы с COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что в Слуге народа пообещали сохранить расходы на культуру в новом бюджете.

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Теги: бюджет, Фонд, борьба, коронавирус, Украина
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