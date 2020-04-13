Какого курса доллара ждать на этой неделе - эксперт

Эксперт прогнозирует стоимость одного американского доллара в пределах 27 грн.

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,03-0,6%. Об этом рассказал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Читай также: Курс валют на 13.04.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными

“Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,37 грн до 27,20 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95/27,41 до 27,02/27,40 (+0,3%/-0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи“ - отметил эксперт.

По мнению Вадима Иосуба, разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн - подытожил он



Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк выделит Украине на пенсии и субсидии 50 млн долларов.