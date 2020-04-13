Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Какого курса доллара ждать на этой неделе - эксперт

Комментариев: 0
Эксперт прогнозирует стоимость одного американского доллара в пределах 27 грн.
Какого курса доллара ждать на этой неделе - эксперт
Какого курса доллара ждать на этой неделе - эксперт
depositphotos.com

За прошедшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Курс покупки наличного доллара незначительно вырос, на других же сегментах рынка доллар умеренно снизился на 0,03-0,6%. Об этом рассказал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Читай также: Курс валют на 13.04.2020: НБУ укрепил гривну перед выходными

“Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,37 грн до 27,20 грн (-0,6%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,10/27,15 до 27,06/27,09 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 26,95/27,41 до 27,02/27,40 (+0,3%/-0,03%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 1,4% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи“ - отметил эксперт.

По мнению Вадима Иосуба, разнонаправленное движение курсов около отметки 27 грн свидетельствует, что курс нашел временное равновесие вблизи текущих значений.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное изменение курса доллара к гривне вблизи текущих уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,4 грн - подытожил он
 

Ранее сообщалось о том, что Всемирный банк выделит Украине на пенсии и субсидии 50 млн долларов.

Поделись:
Теги: курс доллара, курс валют, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь