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Рада приняла закон об изменениях в бюджет 2020 года

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В Украине будет создан Фонд борьбы с коронавирусом.
Рада приняла закон об изменениях в бюджет 2020 года
Рада приняла закон об изменениях в бюджет 2020 года
Скрин

249 народных депутатов проголосовали за доработанный законопроект №3279-д об изменениях в бюджет 2020 года. Против выступили 98 нардепов, воздержались 16. Голосование было проведено в понедельник, 13 апреля. 

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Законопроект об изменения был доработан в связи с борьбой с коронавирусом. В частности, в Украине будет создан специальный Фонд по борьбе COVID-19, на который выделят 64,67 млрд грн.

В соответствии с принятым в целом документом, Минздраву выделят 15,8 млрд, а Министерству социальной политики - 10 млрд.  Деньги будут потрачены на медобслуживание украинцев и выплату пенсий и надбавок пенсионерам. 

Ранее сообщалось о том, что медики Украины получат 300% зарплаты за март.

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Теги: бюджет, Украина, 2020, изменения
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