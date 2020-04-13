"До 153 тыс грн": Рада ужесточила штрафы за сжигание травы и мусора

Соответствующий законопроект поддержали 328 народных депутатов.

Верховная Рада поддержала законопроект №2339 об ужесточении штрафов за сжигание травы и мусора. Законопроект поддержали 328 нардепа. Об этом сообщает Слуга народа в Facebook в понедельник, 13 апреля.

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“Сегодня проблема приобрела серьезные масштабы. К тушению таких пожаров привлекают тысячи спасателей и сотни единиц техники. Это огромные затраты для бюджета, которые неуместны в период, когда вся страна борется с распространением пандемии и пытается на всем экономить. Поэтому мы усиливаем ответственность за совершение упомянутых правонарушений“ - говорится в сообщении.

Новые штрафы за сжигание травы и мусора в Украине 2020

✅ За выжигание сухой травы до 6120 гривен для обычных граждан и до 21 тыс гривен для должностных лиц;

✅ За уничтожение растительности заповедного фонда - штраф 12 тыс гривен для обычных граждан и 30 тыс гривен для должностных лиц.

Уголовная ответственность за сжигание в Украине

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✅ За уничтожение или повреждение объектов растительного мира огнем - штраф до 153 тысяч гривен или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

✅ За загрязнение атмосферного воздуха штраф до 61 тыс гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ранее сообщалось, что под Харьковом женщина сжигала сухостой и погибла в огне. Погибшей оказалась женщина, 1941 года рождения.