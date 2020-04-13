"Прозрачный рынок земли": Украинцам открыли доступ к кадастрам
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2370 О национальной инфраструктуре геопространственных данных. За документ проголосовали 302 нардепа, выступили против - 31, воздержались - 32. Соответствующее решение ВР приняла в понедельник, 13 апреля.
В Украине будет создан Геопортал
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“Полностью прозрачный рынок земли без теневых схем, произвола чиновников, с открытой информацией о каждом земельном участке. Воплотить это в жизнь поможет единственный Геопортал“ - говорится в сообщении Слуги народа в Facebook.
Что такое Геопортал и для чего он нужен:
✅ Это инструмент, который позволит гражданам знать, где расположены их паи.
✅ Он объединит в единый реестр все базы данных.
✅ Информация будет открытой и бесплатной, будет обновляться в режиме реального времени.
✅ Чтобы получить данные, нужно просто авторизоваться в портале.
✅ Данные будут под контролем государства. Они будут защищены от манипуляций со стороны рейдеров.
✅ Украина будет экономить 100 млн грн в год
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"Геопортал - еще один шаг, чтобы подготовиться к полноценному запуску рынка земли. Это оружие против теневого оборота земли и коррупции. Никто не сможет манипулировать тем, что в разных реестрах указаны разные данные. Информация будет оцифрованной и достоверной" - подытожили в партии.
Ранее Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ.
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