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"Прозрачный рынок земли": Украинцам открыли доступ к кадастрам

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В соответствии с принятым документом, в Украине будет создан единый Геопортал.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2370 О национальной инфраструктуре геопространственных данных. За документ проголосовали 302 нардепа, выступили против - 31, воздержались - 32. Соответствующее решение ВР приняла в понедельник, 13 апреля. 

В Украине будет создан Геопортал 

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“Полностью прозрачный рынок земли без теневых схем, произвола чиновников, с открытой информацией о каждом земельном участке. Воплотить это в жизнь поможет единственный Геопортал“ - говорится в сообщении Слуги народа в Facebook.

Что такое Геопортал и для чего он нужен:

✅ Это инструмент, который позволит гражданам знать, где расположены их паи.
✅ Он объединит в единый реестр все базы данных.
✅ Информация будет открытой и бесплатной, будет обновляться в режиме реального времени.
✅ Чтобы получить данные, нужно просто авторизоваться в портале. 
✅ Данные будут под контролем государства. Они будут защищены от манипуляций со стороны рейдеров.
✅ Украина будет экономить 100 млн грн в год

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"Геопортал - еще один шаг, чтобы подготовиться к полноценному запуску рынка земли. Это оружие против теневого оборота земли и коррупции. Никто не сможет манипулировать тем, что в разных реестрах указаны разные данные. Информация будет оцифрованной и достоверной" - подытожили в партии.

Ранее Зеленский назвал условия, при которых Украина получит помощь МВФ.

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Теги: Украина, геопортал, кадастр, Земля
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