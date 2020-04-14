Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Арахамия о новом бюджете 2020: Это условно на 2-3 месяца

Комментариев: 0
По мнению главы фракции, принятые вчера изменения в бюджет будут пересматриваться.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Слуга народа / Facebook

Глава фракции Давид Арахамия прокомментировал принятие ВР изменений в государственный бюджет на 2020 год. Он уточнил, что новый документ был принят в связи с борьбой с коронавирусом и будет пересмотрен после завершения карантина. Об этом сообщает Интерфакс. 

Читай также: В Слуге народа пояснили, на что будут потрачены деньги из обновленного бюджета

“Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны“, - заявил Арахамия в понедельник в комментарии журналистам у стен Верховной Рады.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная рада приняла изменения в закон о бюджете.

Поделись:
Теги: Арахамия, бюджет, Украина, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь