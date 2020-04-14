Арахамия о новом бюджете 2020: Это условно на 2-3 месяца

По мнению главы фракции, принятые вчера изменения в бюджет будут пересматриваться.

Глава фракции Давид Арахамия прокомментировал принятие ВР изменений в государственный бюджет на 2020 год. Он уточнил, что новый документ был принят в связи с борьбой с коронавирусом и будет пересмотрен после завершения карантина. Об этом сообщает Интерфакс.

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“Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны“, - заявил Арахамия в понедельник в комментарии журналистам у стен Верховной Рады.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, Верховная рада приняла изменения в закон о бюджете.