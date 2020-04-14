МВФ поможет 25 беднейшим странам-должникам
МВФ поможет 25 странам, чтобы те смогли направить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, соответствующее решение было принято в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте МВФ.
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Решение касается первой группы стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.
“Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19“ - заявила глава МВФ.
ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов - отметила она
Страны, которым поможет МВФ:
- Афганистан,
- Бенин,
- Буркина-Фасо,
- Гаити,
- Гамбия,
- Гвинея,
- Гвинея-Бисау,
- Коморские Острова,
- Йемен,
- Демократическая Республика Конго,
- Либерия,
- Мадагаскар,
- Малави,
- Мали,
- Мозамбик,
- Непал,
- Нигер,
- Руанда,
- Сан-Томе и Принсипи,
- Соломоновы Острова,
- Сьерра-Леоне,
- Таджикистан,
- Того,
- Центральноафриканская Республика,
- Чад.
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По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 14 апреля во мире коронавируса заразились более 1,9 миллиона человек, более 119 000 - умерли.
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