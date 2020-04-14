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МВФ поможет 25 беднейшим странам-должникам

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По словам главы МВФ, решение касается первой группы стран в рамках борьбы с коронавирусом.
Глава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина Георгиева
Getty Images

МВФ поможет 25 странам, чтобы те смогли направить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, соответствующее решение было принято в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте МВФ. 

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Решение касается первой группы стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев. 

“Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19“ - заявила глава МВФ.

ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов - отметила она

Страны, которым поможет МВФ:

  1. Афганистан,
  2. Бенин,
  3. Буркина-Фасо,
  4. Гаити,
  5. Гамбия,
  6. Гвинея,
  7. Гвинея-Бисау,
  8. Коморские Острова,
  9. Йемен,
  10. Демократическая Республика Конго,
  11. Либерия,
  12. Мадагаскар,
  13. Малави,
  14. Мали,
  15. Мозамбик,
  16. Непал,
  17. Нигер,
  18. Руанда,
  19. Сан-Томе и Принсипи,
  20. Соломоновы Острова,
  21. Сьерра-Леоне,
  22. Таджикистан,
  23. Того,
  24. Центральноафриканская Республика,
  25. Чад.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 14 апреля во мире коронавируса заразились более 1,9 миллиона человек, более 119 000 - умерли.

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Теги: МВФ, коронавирус, долги
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