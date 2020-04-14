МВФ поможет 25 беднейшим странам-должникам

По словам главы МВФ, решение касается первой группы стран в рамках борьбы с коронавирусом.

МВФ поможет 25 странам, чтобы те смогли направить деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, соответствующее решение было принято в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщается на сайте МВФ.

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Решение касается первой группы стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение следующих шести месяцев.

“Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19“ - заявила глава МВФ.

ККРТ может предоставить около 500 млн долларов США для облегчения обслуживания долга на основе грантов - отметила она

Страны, которым поможет МВФ:

Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика, Чад.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 14 апреля во мире коронавируса заразились более 1,9 миллиона человек, более 119 000 - умерли.