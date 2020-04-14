В Украине уменьшился объем наличных.

На одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты - НБУ flickr.com

На 1 апреля 2020 года в наличном обороте Украины находилось наличности на сумму 424 млрд грн, в частности, банкнот - 421,4 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,7 млрд грн (13,4 млрд штук). Об этом сообщает НБУ во вторник, 14 апреля.

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В Нацбанке рассказали, что сокращение объема наличных произошло в связи с борьбой с коронавирусом и карантинными ограничениями. В первые три месяца 2020 года объем “налички“ уменьшился на 0,8 млрд грн (на 0,2%) по сравнению с ее уменьшением на 6,2% за аналогичный период прошлого года.

“Отметим, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как в кассах, так и в банкоматах“ - подытожили в НБУ.

Структура наличных в Украине НБУ

Ранее сообщалось о том, что происходит с бизнесом в Украине.