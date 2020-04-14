Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минсоцполитики рассказали, кому положена "карантинная" тысяча

Комментариев: 0
В Министерстве пояснили, каким категориям граждан будет предоставлена единоразовая помощь.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В апреле 2020 года многие граждане Украины получат государственную помощь в виде “карантинной“ тысячи. Кто же из них получит деньги - объяснили в Министерстве социальной политики. 

Читай также: Украинским пенсионерам доплатят по тысяче гривен - Кабмин

“В апреле будет осуществлена ​​единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен таким категориям населения“ - говорится в сообщении.

“Карантинную“ тысячу получат:

✅ пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года.

✅ получатели государственной социальной помощи, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью (кроме лиц, получающих дополнительную помощь).

✅ получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лица с инвалидностью.

✅ получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Ранее сообщалось о том, сколько заработала министр социальной политики в марте.

Поделись:
Теги: деньги, министерство социальной политики, Доплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь