В Минсоцполитики рассказали, кому положена "карантинная" тысяча
В апреле 2020 года многие граждане Украины получат государственную помощь в виде “карантинной“ тысячи. Кто же из них получит деньги - объяснили в Министерстве социальной политики.
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“В апреле будет осуществлена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен таким категориям населения“ - говорится в сообщении.
“Карантинную“ тысячу получат:
✅ пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года.
✅ получатели государственной социальной помощи, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью (кроме лиц, получающих дополнительную помощь).
✅ получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лица с инвалидностью.
✅ получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.
Ранее сообщалось о том, сколько заработала министр социальной политики в марте.
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