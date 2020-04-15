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Стало известно, как будут работать банки на Пасху

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В понедельник, 20 апреля, банковские учреждения в Украине работать не будут.
Стало известно, как будут работать банки на Пасху
Стало известно, как будут работать банки на Пасху
НБУ / Facebook

Нацбанк обнародовал график работы банков на Пасху. Об этом сообщается на официальной странице регулятора Facebook в среду, 15 апреля. 

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“Приближаются праздничные выходные и впереди три нерабочих дня. Банки, как и вся страна, не будут работать 18, 19 и 20 апреля“ - говорится в сообщении НБУ.

В этом году банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине - подытожили в Нацбанке

Календарь рабочих дней банков в 2020 году
Календарь рабочих дней банков в 2020 году
НБУ / Facebook

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев обеднели за последние полгода.

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Теги: НБУ, банки, Пасха, график работы
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