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Кличко о возможной взятке в КГГА: Я никого покрывать не буду

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Мер прокомментировал скандал с Николаем Поворозником, которого обвиняют в коррупции.
Мер Киева Виталий Кличко
Мер Киева Виталий Кличко
Скрин

Мер столицы Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с заместителем Николаем Поворозником, которого обвиняют в коррупции. По словам мера, необходимо провести тщательное и публичное расследование. Об этом Кличко заявил на брифинге в среду, 15 апреля. 

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“О том, что первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Я никого не покрывал и покрывать не буду! Но. Если это чьи-то манипуляции и политические игры, чтобы дискредитировать городскую власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит!“ - отметил он. 

Кличко подчеркнул, что первый заместитель председателя КГГА - чиновник высокого ранга. И, согласно законодательству, такие дела - подследственность НАБУ.

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“Я обращаюсь в НАБУ, чтобы те оперативно расследовали дело и дали ответы на вопросы, волнующие общество. Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело“, - подытожил он.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве запустили сайт эмоциональной поддержки во время карантина.

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Теги: Виталий Кличко, николай поворозник
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