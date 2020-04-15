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Кабмин уволил главу Укрзализныци

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Желько Марчека также исключили из состава членов правления компании.
Кабмин уволил главу Укрзализныци
Кабмин уволил главу Укрзализныци
Укрзализныця

Кабмин уволил Желько Марчека с поста главы Укрзализныци. Также Марчека исключили из состава членов правления. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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“Временно исполнять обязанности председателя правления Укрзализныци будет Иван Юрик“ - отметил он.

Конкурс на должность, который сейчас приостановлен по решению Наблюдательного совета, будет восстановлен и продлен после завершения карантина.

Ранее сообщалось о том, как вернуть деньги за билет на поезд.

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Теги: Укрзализныця
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