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Кабмин выделил деньги на выплату 300% зарплаты медикам

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Средства будут выплачены медработникам, которые борются с коронавирусом.
Глава МОЗ
Глава МОЗ
Кабмин

Кабмин выделил регионам субвенцию из государственного бюджета. Деньги пойдут на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в среду, 15 апреля. 

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“Нам важно, чтобы все без исключения медицинские работники, которые в течение марта были задействованы в мероприятиях по предотвращению коронавируса, получили три должностных оклада“ - отметил он.

Мы уже собрали предварительную информацию из регионов: количество медработников и в какой сумме они нуждаются. Все эти расходы покрываются субвенцией - подчеркнул глава МОЗ

Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина.

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Теги: Максим Степанов, МОЗ, Кабмин, субвенции
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