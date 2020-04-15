Кабмин выделил деньги на выплату 300% зарплаты медикам

Средства будут выплачены медработникам, которые борются с коронавирусом.

Кабмин выделил регионам субвенцию из государственного бюджета. Деньги пойдут на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в среду, 15 апреля.

Читай также: Медики Украины получат 300% зарплаты за март - глава МОЗ

“Нам важно, чтобы все без исключения медицинские работники, которые в течение марта были задействованы в мероприятиях по предотвращению коронавируса, получили три должностных оклада“ - отметил он.

Мы уже собрали предварительную информацию из регионов: количество медработников и в какой сумме они нуждаются. Все эти расходы покрываются субвенцией - подчеркнул глава МОЗ

Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение пособия в Центре занятости во время карантина.