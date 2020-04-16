Зеленский подписал Закон о едином счете для уплаты налогов

В соответствии с документом, будет создан единый счет для уплаты налогов.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса. Напомним, данный документ Верховная Рада поддержала 13 апреля. Об этом сообщается на сайте ОП.

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“Согласно подписанному закону, такой счет будет открыт для плательщика по его согласию (желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы“ - говорится в сообщении.

Закон должен упростить уплату налогов, а также минимизировать ошибки.

Принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам - подчеркнули в пресс-службе ОП

Ранее Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения в условиях карантина.