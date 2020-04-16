МВФ увеличит помощь Украине для борьбы с COVID-19

Размер финансовой поддержки Украине будет увеличен.

МВФ готов увеличить размер финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен в четверг, 17 апреля, пишет Громадське.

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Томсен подчеркнул, что сейчас Украина входит в кризис с более устойчивыми позициями, нежели в прошлые разы. В частности, резервы страны составляют больше $20 млрд.

“Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису“, - отметил он.

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На данный момент последним невыполненным требованием МВФ является “банковский законопроект“. Напомним, к этому документу нардепы внесли 16,5 тыс правок.

Ранее сообщалось о том, что мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов.