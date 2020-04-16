Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

МВФ увеличит помощь Украине для борьбы с COVID-19

Комментариев: 0
Размер финансовой поддержки Украине будет увеличен.
МВФ увеличит помощь Украине для борьбы с COVID-19
МВФ увеличит помощь Украине для борьбы с COVID-19
EPA/UPG

МВФ готов увеличить размер финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен в четверг, 17 апреля, пишет Громадське. 

Читай также: МВФ поможет 25 беднейшим странам-должникам

Томсен подчеркнул, что сейчас Украина входит в кризис с более устойчивыми позициями, нежели в прошлые разы. В частности, резервы страны составляют больше $20 млрд.

“Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису“, - отметил он. 

Читай также: Украина не может включить “печатный станок“, нужны дешевые кредиты - НБУ

На данный момент последним невыполненным требованием МВФ является “банковский законопроект“. Напомним, к этому документу нардепы внесли 16,5 тыс правок. 

Ранее сообщалось о том, что мир входит в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов.

Поделись:
Теги: МВФ, Украина, помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь