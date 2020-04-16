В НБУ опровергли фейк о том, что якобы будут остановлены платежные системы
Несколько СМИ распространили информацию о том, что якобы с 28 апреля будут остановлены платежные системы. В НБУ опровергли данный фейк в четверг, 16 апреля.
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В Нацбанке пояснили, что с 28 апреля установлены новые требования к информации о плательщике и получателе. Однако это не будет влиять на большинство финансовых операций.
“Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем“ - говорится в сообщении Нацбанка.
Требования Закона о противодействии легализации доходов:
- осуществление идентификации и верификации плательщика;
- сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.
Закон о противодействии легализации доходов не распространяется на:
🔺оплату “коммуналки“, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
🔺 уплату кредита в сумме до 30 тыс грн;
🔺 переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком при помощью платежной карты;
🔺 наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс грн;
🔺 снятие средств со своего счета.
Ранее в НБУ заявили, что на одного украинца приходится 67 банкнот и 184 монеты.
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