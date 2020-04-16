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Украина открыла данные по экспорту и импорту товаров - Нефедов

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Таможня открыла статистические данные по товарообороту.
Глава Государственной таможенной службы
Глава Государственной таможенной службы
Максим Нефедов / Facebook

Украинская таможня открыла собственные данные по товарообороту. Теперь любые данные по объемам импорта и экспорта с любой страной можно узнать онлайн. Об этом заявил глава таможни Максим Нефедов. 

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“Гостаможслужба запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики“ - отметил чиновник. 

На таможне теперь доступна информация о:

  • ✔️ товарообороте за 2018 - I квартал 2020 года с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;
  • ✔️ объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;
  • ✔️ поступлениях в госбюджет от таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;
  • ✔️ налоговой нагрузке на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД);
  • ✔️ товарах, которые Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;
  • ✔️ рейтингах в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше / меньше экспортирует;
  • ✔️ таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная), например, автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.

Таким образом, вся таможенная статистика по товарообороту и платежам - теперь в свободном доступе - подчеркнул Нефедов

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“Мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики Таможни. Подробные видеообзоры к каждому из 9-ти разделов запишем вскоре. В ближайшей перспективе откроем данные по товарам до 10-го знака кода УКТВЭД (сейчас до 4-го знака), и добавим возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США)“ - подытожил он.

Напомним, Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

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Теги: Максим Нефедов, таможня, открытые данные
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