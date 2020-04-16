Украина открыла данные по экспорту и импорту товаров - Нефедов
Украинская таможня открыла собственные данные по товарообороту. Теперь любые данные по объемам импорта и экспорта с любой страной можно узнать онлайн. Об этом заявил глава таможни Максим Нефедов.
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“Гостаможслужба запустила в тестовую эксплуатацию 9 новых разделов интерактивного портала аналитики“ - отметил чиновник.
На таможне теперь доступна информация о:
- ✔️ товарообороте за 2018 - I квартал 2020 года с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;
- ✔️ объемах налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;
- ✔️ поступлениях в госбюджет от таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;
- ✔️ налоговой нагрузке на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД);
- ✔️ товарах, которые Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;
- ✔️ рейтингах в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше / меньше экспортирует;
- ✔️ таможенной стоимости единицы товара (минимальная, средняя и максимальная), например, автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара и тому подобное.
Таким образом, вся таможенная статистика по товарообороту и платежам - теперь в свободном доступе - подчеркнул Нефедов
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“Мы записали 13-минутную видеоинструкцию, которая научит вас пользоваться интерактивным порталом аналитики Таможни. Подробные видеообзоры к каждому из 9-ти разделов запишем вскоре. В ближайшей перспективе откроем данные по товарам до 10-го знака кода УКТВЭД (сейчас до 4-го знака), и добавим возможность просматривать показатели в гривне (пока только в долларах США)“ - подытожил он.
Напомним, Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.
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