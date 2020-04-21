Курс валют 21.04.2020: Нацбанк снова укрепил гривну

НБУ укрепил национальную валюту на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 21 апреля 2020 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 21 апреля:

евро - 29,42 грн,

доллар - 27,07 грн.

Нацбанк укрепил евро на 21 копейку, а доллар на 13.

НБУ

Курс валют на межбанке и черном рынке 21 апреля

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Во вторник, 21 апреля, украинские банки продают евро по 29,49 грн, а покупают по 29, 46 грн. Доллар же торгуется в пределах 27,06-27,09 грн.

На черном рынке евро стоит в пределах 29,39-29,53 грн, а доллар - 27,30-27,40 грн.

Ранее сообщалось о том, что вынужденный карантин убивает экономику Украины.