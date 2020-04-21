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Курс валют 21.04.2020: Нацбанк снова укрепил гривну

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НБУ укрепил национальную валюту на 13 копеек.
Курс валют 21.04.2020: Нацбанк снова укрепил гривну
Курс валют 21.04.2020: Нацбанк снова укрепил гривну
НБУ / flickr.com

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 21 апреля 2020 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте регулятора.

Официальный курс валют на 21 апреля:

  • евро - 29,42 грн,
  • доллар - 27,07 грн.

Нацбанк укрепил евро на 21 копейку, а доллар на 13.

НБУ

Курс валют на межбанке и черном рынке 21 апреля

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Во вторник, 21 апреля, украинские банки продают евро по 29,49 грн, а покупают по 29, 46 грн. Доллар же торгуется в пределах 27,06-27,09 грн.

На черном рынке евро стоит в пределах 29,39-29,53 грн, а доллар - 27,30-27,40 грн.

Ранее сообщалось о том, что вынужденный карантин убивает экономику Украины.

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Теги: курс валют, курс доллара, курс евро
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