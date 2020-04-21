Курс валют в Украине: Прогноз эксперта на текущую неделю

Эксперт считает, что курс валют будет удерживаться на прежнем уровне - 27 гривен за доллар.

Эксперт уверен, в ближайшее время в Украине курсовых качелей не будет depositphotos.com

На межбанке гривна продолжает стабилизироваться у отметки в 27 гривен за доллар. За прошлую неделю курс гривны был в узком диапазоне 27.0-27.2. Об этом bigmir.net рассказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

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В текущей ситуации способствует этому снижение дефицита валюты на рынке. По сути за счет активизации продавцов мы видим, что паника ушла с рынка и участников больше нет желания покупать валюту, опасаясь кризиса. За счет этого и стабилизируется ситуация на наличном рынке.

Валюты хватает - это выражается в разнице между покупкой и продажей, если пару недель назад разница между ними была на уровне в 50 копеек, то сейчас спред не более 15 копеек - отметил он

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“Это говорит о том, что рынок наполнен, а спрос и предложение стабилизированы. Из-за этого ожидать стремительных изменений цен на гривну не стоит. В ближайшее время мы будет удерживать отметку в 27 гривен за доллар“ - заявил эксперт.

После транша от МВФ гривна может укрепиться до более низких отметок. А пока отметка в 27 и дальше будет удерживаться - подытожил он

Ранее сообщалось о том, что США выделят Украине 9,1 млн долл на борьбу с COVID 19.