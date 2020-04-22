ЕС выделит Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро на борьбу с COVID-19

"Средства ЕС помогут гарантировать макроэкономическую стабильность Украины" - говорится в сообщении ОП.

Европейская комиссия предоставит макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро. Об этом говорится на сайте ОП.

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“Это беспрецедентная по объему макрофинансовая помощь. Решение ЕС - это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде“, - заявил Владимир Зеленский.

Благодаря такой поддержке государство сможет освободить дополнительные ресурсы для защиты граждан и смягчения негативных последствий пандемии для людей - говорится в сообщении

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“Предложение Еврокомиссии в дальнейшем должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Как только это произойдет, первый транш может быть выделен как можно быстрее без дополнительных условий“ - подытожили в ОП.

Ранее сообщалось о том, что МВФ увеличит помощь Украине для борьбы с COVID-19.