Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19

Комментариев: 2
Правительство утвердило порядок использования денег для борьбы с коронавирусом.
В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19
В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19
Кабмин / Facebook

Кабмин утвердил порядок расходования средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Соответствующее решение было принято в среду, 22 апреля.

Финансирование Фонда составляет  64,7 млрд грн

В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19

• предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста.

• предоставление единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

• меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

Читай также: Кабмин увеличил максимальную сумму Доступного кредита “5-7-9%“ до 3 млн грн

“Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к Правительству. После того как обращение будет обработано и утверждено Кабмином, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета“ - подытожили в Кабмине. 

Ранее сообщалось о том, что в Украине вводится госрегулирование цен.

Поделись:
Теги: Кабмин, фонд, борьба, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
SINOBI-LIFE    22.04.2020, 15:05
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Уже расписали как дерибанить бабки!!!
meglj    22.04.2020, 14:53
Оценка:  +3
meglj
Как как напрямую в Офшор
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь