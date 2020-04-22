В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19
Кабмин утвердил порядок расходования средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Соответствующее решение было принято в среду, 22 апреля.
Финансирование Фонда составляет 64,7 млрд грн
В Кабмине решили, как будут расходоваться деньги из Фонда борьбы с COVID-19
• предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста.
• предоставление единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.
• меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.
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“Финансирование будет осуществляться на основании обращений главных распорядителей бюджетных средств к Правительству. После того как обращение будет обработано и утверждено Кабмином, окончательное решение о направлении необходимой суммы будут принимать члены Комитета ВРУ по вопросам бюджета“ - подытожили в Кабмине.
Ранее сообщалось о том, что в Украине вводится госрегулирование цен.
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