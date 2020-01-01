Кредитные каникулы украинцам предоставили 30 банков - НБУ

По данным Нацбанка, частично или полностью кредитные каникулы предоставляют 30 украинских банков.

Около 30 банков предоставляют украинцам кредитные каникулы в связи с карантином. Льготные условия в том или ином виде также предоставляют некоторые финансовые учреждения. Об этом сообщает регулятор в среду, 22 апреля.

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“Коронавирус повлиял не только на здоровье украинцев, но и на их финансовое благополучие. Кредиты стало труднее обслуживать. Чтобы клиенты не оказались в долговой яме, банки предлагают кредитные каникулы“ - говорится в сообщении НБУ.

Мы проанализировали публичные предложения на сайтах банков. По нашим данным, кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 банков - отметили в Нацбанке

Кредитные каникулы - это отсрочка долга, а не его прощение

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В НБУ пояснили значение кредитных каникул. В частности, каникулы являются лишь отсрочкой в ​​расчетах клиента с банком на период карантина. “Перерыв“ может касаться “тела“задолженности или процентов. Договоренность между банком и заемщиком является добровольной. Для получения каникул заемщику необходимо обратиться в банк.

Кредитные каникулы в определенной степени напоминают школьные каникулы. Ребенок остается учеником, однако ему временно не нужно ходить в школу. При этом домашнее задание рано или поздно все равно придется сделать - отметили в НБУ.

Кредитные каникулы не уменьшают сумму вашего долга

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“Карантин не отменяет ваших обязательств по кредиту. Кредитные каникулы не уменьшают сумму долга. Сейчас банки предлагают преимущественно отсрочку уплаты тела кредита. То есть клиенты временно не платят основной долг, а вот проценты банки просят платить. Ведь параллельно банки продолжают платить своим клиентам проценты по депозитам“ - пояснил регулятор.

С банком можно договориться о меньших платежах и продлении срока кредита

“Банки проводят реструктуризацию. Их цель - уменьшить финансовую нагрузку на клиента. Реструктуризация может произойти, например, за счет уменьшения размера обязательных платежей по кредиту после завершения карантина с параллельным продлением срока кредита“ - говорится в сообщении.

О каникулах и реструктуризации нужно договориться непосредственно с банком

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“НБУ поощряет банки, которые идут навстречу клиентам. Однако банки могут действовать по своему усмотрению, ведь закон запрещает только начислять штрафы по потребительским кредитам и повышать ставки до конца апреля. В качестве поощрения Национальный банк разрешил банкам не признавать дефолтными кредиты, которые будут реструктуризированы до конца сентября этого года“ - подчеркнули чиновники.

Кредитные каникулы может получить бизнес и лица которые оказались в беде из-за карантина, но не имели долгов по уплате кредита на 1 марта этого года.

“Обычно банки предлагают “пакетный“ подход к розничным клиентам по потребительским кредитам, ипотеке или кредиту на авто. Среднему и большому бизнесу предлагается индивидуальный подход, учитывая, что и карантин по-разному повлиял на корпоративных заемщиков“ - подытожили в Нацбанке.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подписал ряд законов о поддержке населения в условиях карантина.