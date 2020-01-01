Кабмин поддержал создание платных камер в Украине

Полученные средства от платных камер будут направлены в специальный фонд.

Кабмин поддержал экспериментальный проект по внедрению платных камер с улучшенными бытовыми условиями. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Читай также: В СИЗО появятся платные камеры повышенного комфорта - Минюст

“Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание“, - пояснил министр Денис Малюська.

Для реализации проекта будут выделены помещения, которые не требуют проведения капитальных ремонтов. Проект продлится до 31 декабря 2021 года.

Читай также: В Украине зафиксирован первый случай коронавируса среди заключенных

“Деньги, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов в изоляторах“, - отметил министр.

Ранее сообщалось о том, что Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме онлайн.