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Кабмин поддержал создание платных камер в Украине

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Полученные средства от платных камер будут направлены в специальный фонд.
Кабмин поддержал создание платных камер в Украине
Кабмин поддержал создание платных камер в Украине
EPA/UPG

Кабмин поддержал экспериментальный проект по внедрению платных камер с улучшенными бытовыми условиями. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська. 

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“Соответствующим постановлением предлагается ввести в отдельных следственных изоляторах возможность для лиц, взятых под стражу, на добровольной основе за соответствующую плату получить улучшенные бытовые условия и питание“, - пояснил министр Денис Малюська.

Для реализации проекта будут выделены помещения, которые не требуют проведения капитальных ремонтов. Проект продлится до 31 декабря 2021 года.

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“Деньги, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд и в дальнейшем использоваться для проведения текущих и капитальных ремонтов в изоляторах“, - отметил министр.

Ранее сообщалось о том, что Рада разрешила судам рассматривать уголовные дела в режиме онлайн.

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Теги: Кабмин, Украина, СИЗО, камеры, плата
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