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НБУ снизил учетную ставку до 8%

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Таким образом Нацбанк пытается поддержать экономику в условиях пандемии и карантинных ограничений.
НБУ снизил учетную ставку до 8%
НБУ снизил учетную ставку до 8%
flickr.com

НБУ снизил учетную ставку до 8%. Данное решение принято для поддержки украинской экономики в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регулятора. 

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В Нацбанке отметили, что инфляция в марте-апреле была ниже, чем ожидалось, несмотря на временный рост цен в течение первых недель карантина. 

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“Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные мероприятия уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны“ - отметили в НБУ.

По мнению чиновников, постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политика. 

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“Обновленный прогноз НБУ предполагает получение первого транша на сумму около 2 млрд долл США во втором квартале. Это позволит покрыть дефицит государственного бюджета“ - подытожили в НБУ.

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев обеднели за последние полгода.

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Теги: НБУ, учетная ставка
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