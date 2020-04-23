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"Карантинная" тысяча и помощь детям ФОПов: Детали от Минсоцполитики

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В четверг, 23 апреля, была начата выплата "карантинной" тысячи.
"Карантинная" тысяча и помощь детям ФОПов: Детали от Минсоцполитики
"Карантинная" тысяча и помощь детям ФОПов: Детали от Минсоцполитики
EPA/UPG

В Минсоцполитики заявили о начале выплаты “карантинной“ тысячи. Помощь получат пенсионеры с выплатой меньше пяти тысяч гривен, а также граждане, которые получают государственную социальную помощь в связи с инвалидностью и по возрасту вместо пенсии. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

На помощь Правительство направило 10,6 млрд гривен

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“Пособие около 7 миллионам граждан будет выплачено не позднее 24 апреля. Гражданам, которые получают выплаты через почту, почтальоны доставят помощь домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств“ - заявила министр Марина Лазебная.

Также помощь получат ФОП первой и второй категории с детьми, которые не имеют наемных работников. Оформить пособие можно будет онлайн на сайте Минсоцполитики. Об этом глава министерства рассказала в эфире 1+1. 

Помощь на детей получат до 300 тысяч ФОП

Основным условием для получения помощи является уплата ЕСВ в течение года. 

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“Мы предлагаем финансовую поддержку на каждого ребенка, который есть в семье. Если есть ребенок младше шести лет, то мы платим прожиточный минимум 1779 гривен, я если ребенку от шести до десяти лет, то это 2218 гривен“, - отметила она. 

Ранее сообщалось о том, что ЕС выделит Украине беспрецедентные 1,2 млрд евро на борьбу с COVID-19.

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Теги: Минсоцполитики, Украина, карантин, помощь
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