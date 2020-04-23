В мае 2020 года наших граждан ждут длинные выходные в связи с Днем труда и Днем победы.

Выходные в мае в 2020 году: Сколько дней будут отдыхать украинцы depositphotos.com

В мае 2020 года в Украине ожидается 12 выходных дней, а рабочих - 19. При этом украинцев ждут длинные выходные.

Читай также: Какого курса доллара ждать на этой неделе - эксперт

Итак, День труда, 1 мая, наши граждане отметят в пятницу. Соответственно, будет три выходных подряд - с 1 мая по 3.

Выходные в мае в 2020 году: Сколько дней будут отдыхать украинцы Скрин

выпадает на субботу. Соответственно, дополнительный выходной украинцам будет предоставлен в понедельник, 11 мая.

Выходные в мае 2020 года - 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.

Ранее сообщалось о том, как в карантин работают банки.