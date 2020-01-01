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Министр рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин

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Правительство подготовило несколько программ для поддержки бизнеса и снижения уровня безработицы.
Министр рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин
Министр рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин
Скриншот

Кабинет министров Украины подготовил ряд программ, призванных помочь частным предприятиям, которые теряют деньги во время карантина. Об этом в эфире 1+1 сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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В частности, по его словам, одна из программ направлена на смягчение кредитных обязательств предпринимателей перед финансовыми учреждениями.

“Программа работает для того, чтобы облегчить микро- и малому предприятию их кредитное бремя с банками. Программа уже запущена, и мы сейчас активно работаем с банками, чтобы они уже ее запустили в работу“, - сказал министр.

Также, по словам Петрашко, правительство разработало программу, направленную на снижение уровня безработицы.

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“Мы расширили максимально, чтобы людям в первую очередь помочь, которые подаются, и максимально упростили процедуру подачи (документов на учет в центры занятости. - прим. ред.)“, - сообщил министр.

Кроме того, по словам Петрашко, предприниматели, которые отправляют людей во “временный простой“, смогут обращаться в центры занятости, чтобы получить компенсацию в пределах до минимальной заработной платы.

Напомним, что в Украине по состоянию на 16 апреля в Госслужбе занятости зарегистрировано 400,9 тысяч безработных.

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Теги: Украина, бизнес, карантин, Игорь Петрашко
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