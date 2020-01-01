Министр рассказал, как государство поможет предпринимателям пережить карантин

Правительство подготовило несколько программ для поддержки бизнеса и снижения уровня безработицы.

Кабинет министров Украины подготовил ряд программ, призванных помочь частным предприятиям, которые теряют деньги во время карантина. Об этом в эфире 1+1 сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Читай также: Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина

В частности, по его словам, одна из программ направлена на смягчение кредитных обязательств предпринимателей перед финансовыми учреждениями.

“Программа работает для того, чтобы облегчить микро- и малому предприятию их кредитное бремя с банками. Программа уже запущена, и мы сейчас активно работаем с банками, чтобы они уже ее запустили в работу“, - сказал министр.

Также, по словам Петрашко, правительство разработало программу, направленную на снижение уровня безработицы.

Читай также: Шмыгаль: Есть три сценария жизни в условиях пандемии COVID-19

“Мы расширили максимально, чтобы людям в первую очередь помочь, которые подаются, и максимально упростили процедуру подачи (документов на учет в центры занятости. - прим. ред.)“, - сообщил министр.

Кроме того, по словам Петрашко, предприниматели, которые отправляют людей во “временный простой“, смогут обращаться в центры занятости, чтобы получить компенсацию в пределах до минимальной заработной платы.

Напомним, что в Украине по состоянию на 16 апреля в Госслужбе занятости зарегистрировано 400,9 тысяч безработных.