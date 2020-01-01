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В Кабмине назвали убытки туристической отрасли Украины из-за COVID-19

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Задача государства - защитить туристические предприятия от массовых банкротств за счет снижения налогового давления.
В Кабмине назвали убытки туристической отрасли Украины из-за COVID-19
В Кабмине назвали убытки туристической отрасли Украины из-за COVID-19
depositphotos.com

Потери импорта и экспорта услуг, связанных с путешествиями, от пандемии составляют более $1,5 млрд. Об этом во время Инвестиционного онлайн-форума “TAVRIAN ONLINE HORIZONS“ сообщила и.о. министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко.

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По ее словам, задача государства - правительства, парламента, министерства - защитить туристические предприятия от массовых банкротств и позволить стабилизировать их работу за счет высвобожденных от налогообложения средств.

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Как сообщила Фоменко, возглавляемое ею министерство совместно с профильным комитетом Верховной Рады разработало законопроект, которым, в частности, предлагается освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, а также земельного налога и налога на нежилую недвижимость.

Кроме того, документ предусматривает отмену туристического сбора до конца 2020 года, а также налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности.

Напомним, что украинцы на карантине перестали искать работу в сфере туризма.

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Теги: Украина, туризм, коронавирус, убытки
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