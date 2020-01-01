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Спрос на кредиты среди населения упал до пятилетнего минимума - НБУ

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Банки прогнозируют дальнейшее снижение активности кредитования и замедление притока средств клиентов.
Спрос на кредиты среди населения упал до пятилетнего минимума - НБУ
Спрос на кредиты среди населения упал до пятилетнего минимума - НБУ
depositphotos.com

Украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, а также установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков. Об этом свидетельствуют результаты проведенного с 19 марта по 9 апреля 2020 года “Опроса об условиях банковского кредитования“ за ІІ квартал 2020 года, опубликованные на сайте Кабмина.

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Согласно данным исследования, опрошенные финансовые учреждения прогнозируют дальнейшее снижение активности кредитования, замедление притока средств клиентов и рост всех рисков, прежде всего - кредитного.

По данным НБУ, падение спроса со стороны населения на кредиты в I квартале стало самым крупным с 2015 года. Для потребительского кредитования это связано с уменьшением расходов на товары длительного пользования и покупку иностранной валюты.

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Также сообщается, что в I квартале 2020 года банки ужесточили стандарты ипотечного и потребительского кредитования из-за инфляционных рисков, ожидания снижения общей активности и платежеспособности потребителей. Уменьшился и уровень одобрения заявок на кредиты населению.

Напомним, что в Украине резко ухудшилась ситуация с кредитованием бизнеса.

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Теги: НБУ, кредиты, Украина, бизнес
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