Кабмин утвердил порядок функционирования единого счета для налогов и ЕСВ

С единого счета средства будут перечисляться на бюджетные счета для зачисления поступлений.

Кабинет министров Украины утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов, а также единого социального взноса и других платежей, контролируемых Государственной налоговой службой (ГНС). Соответствующее постановление правителсьво приняло на своем заседании в среду 29 апреля, сообщает РБК-Украина.

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Согласно документу, единый счет открывается в Государственном казначействе. Для перехода на единый налог необходимо будет уведомить ГНС через электронный кабинет.

С единого счета средства будут перечисляться на бюджетные счета для зачисления поступлений и/или на небюджетные счета органов ГНС, открытые в Госказначействе.

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Напомним, Рада приняла закон о поддержке бизнеса в период карантина. Так, согласно документу, ФЛП освобождаются от уплаты единого социального взноса, отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, налогов на коммерческую недвижимость и землю.

Также нардепы освободили предпринимателей до 31 мая от основных штрафов и пени за нарушение уплаты налогов. Кроме того, украинцев освободили от штрафов за неуплату кредитов с 1 марта и до 30 апреля.