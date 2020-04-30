Расстояние между местами продавцов будет не менее трех метров, а сами места оборудуют защитными экранами между.

Названы условия, при которых разрешат работу рынков в Украине depositphotos

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень обязательных требований для работы агропродовольственных рынков на период карантина. Об этом сообщается на сайте правительства.

Читай также: Кабмин разрешил работу рынков

Согласно принятым изменениям, перечень требований к профилактическим мерам противодействия коронавирусу при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках предусматривает:

- наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора);

- прохождение бесконтактного температурного скрининга;

- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

- количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;

- расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, оборудование мест торговли защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

- обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

- обязательство агропродовольственных рынков соблюдать требования по профилактике распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.

Читай также: Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина

Кроме того, на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических требований, а также обязательное присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени их работы.

Напомним, что Кабмин в среду разрешил работу рынков.