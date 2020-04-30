Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названы условия, при которых разрешат работу рынков в Украине

Комментариев: 9
Расстояние между местами продавцов будет не менее трех метров, а сами места оборудуют защитными экранами между.
Названы условия, при которых разрешат работу рынков в Украине
Названы условия, при которых разрешат работу рынков в Украине
depositphotos

Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень обязательных требований для работы агропродовольственных рынков на период карантина. Об этом сообщается на сайте правительства.

Читай также: Кабмин разрешил работу рынков

Согласно принятым изменениям, перечень требований к профилактическим мерам противодействия коронавирусу при осуществлении торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках предусматривает:

- наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

- допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии надетой медицинской маски (респиратора);

- прохождение бесконтактного температурного скрининга;

- наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

- количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 кв. м торговой площади;

- расстояние между местами продавцов - не менее трех метров, оборудование мест торговли защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

- проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;

- обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

- обязательство агропродовольственных рынков соблюдать требования по профилактике распространения COVID-19 и оперативно устранять нарушения.

Читай также: Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина

Кроме того, на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей возложено осуществление ежедневных внеплановых проверок за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических требований, а также обязательное присутствие не менее двух инспекторов в течение всего времени их работы.

Напомним, что Кабмин в среду разрешил работу рынков.

Поделись:
Теги: Украина, рынки, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Ribikip    30.04.2020, 10:47
Оценка:  0
Ribikip
Страну разваливают, сами же министры, врачи, и делается это умышлено, хотят развалить аграриев что бы они продали землю.
Ribikip    30.04.2020, 10:48
Оценка:  0
Ribikip
Я имею ввиду врачи высокого ранга, как нацистский врачь который в бигмире каждый день светится со своим маразмом.
Сергей Евгеньеви    30.04.2020, 10:25
Оценка:  -4
Сергей Евгеньеви
Вчера рыночные торгаши приехали на мерседесах к киевской мерии с плакатами, что они голодают и им не за что купить еду. Они привыкли обвешивать и обсчитывать. Сейчас они от злости зубами скрепят, полтора месяца никого не обдирают. Посмотрите какие цены они вывалят. Им новые Мерседесы нужны.
slavyanstar    30.04.2020, 10:12
Оценка:  -3
slavyanstar
А теперь перенесите виртуально эти правила на маркеты(ашан, сильпо и т.д.) Где они выполняются? Все зависит от того, сколько занесли бабла!!! Конченая власть барыг.
гость  (аноним)  30.04.2020, 08:23
Оценка:  +1
гость
Рынки откроют для перекупщиков и тех у кого есть авто. И для тех, кто живет рядом. А как доехать до рынка безлошадным?
Cudzoziemiec    30.04.2020, 08:02
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
какие нах рынки?вообще йобу дались?торгаши будут придерживаться этих правил??
Noblesse_obliger    30.04.2020, 08:21
Оценка:  +4
Noblesse_obliger
ДЛБ,иди нах!!!
Alex_7380    30.04.2020, 09:46
Оценка:  +4
Alex_7380
долбоеб
Ribikip    30.04.2020, 10:49
Оценка:  0
Ribikip
кудоземек, твою страну с молотка пускают, а ты про виртуальный короновирус переживаешь.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь