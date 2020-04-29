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"Не больше 47 тыс грн": Кабмин ограничил зарплаты ТОП-чиновников

Комментариев: 6
Зарплата не должна будет превышать 47 тысяч гривен и будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Кабмин

Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов - теперь она не должна превышать 47 тысяч гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на своем заседании в среду, 29 апреля.

Открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что данная мера необходима в условиях пандемии.

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“В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники и члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничение таких зарплат и премий так же, как ограничили их уже большинству людей, связанных с государственной службой, особенно руководителям“, - сказал глава правительства.

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Согласно решению Кабмина, зарплата топ-чиновникам в размере не более 47 тысяч гривен будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин. В эту сумму не будут входить помощь по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

Напомним, что первая зарплата Венедиктовой на посту генпрокурора составила 73 тыс грн.

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Теги: Кабмин, чиновник, зарплаты
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Комментариев (6)
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Gia_jap    30.04.2020, 09:58
Оценка:  +3
Gia_jap
а заместителям?) которые за них получат остальное?
гость  (аноним)  30.04.2020, 09:01
Оценка:  +2
гость
47 тысяч можно назначить себе когда минимальная зарплата в стране 15 тысяч,а не 4,700! Уебы!
lamm    30.04.2020, 08:51
Оценка:  +1
lamm
А до пандемии мы все были в шоколаде, что топ чиновники получили от сотен тысяч до ляма с гаком? И что будет после окончания карантина, они недополученное довыдадут себе премиями?
гость  (аноним)  29.04.2020, 20:38
Оценка:  +2
гость
А на 6 тысяч в месяц сволочи не хотят пожить???
гость  (аноним)  29.04.2020, 19:08
Оценка:  -1
гость
А что по этому поводу скажет Кобель? Как обычно, пошлет кабмин?
Путин-Xyйло    29.04.2020, 18:20
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Они после карантина доворуют!
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