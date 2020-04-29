"Не больше 47 тыс грн": Кабмин ограничил зарплаты ТОП-чиновников

Зарплата не должна будет превышать 47 тысяч гривен и будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин.

Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов - теперь она не должна превышать 47 тысяч гривен. Соответствующее решение Кабмин принял на своем заседании в среду, 29 апреля.

Открывая заседание, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что данная мера необходима в условиях пандемии.

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“В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники и члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии. Мы сегодня будем рассматривать ограничение таких зарплат и премий так же, как ограничили их уже большинству людей, связанных с государственной службой, особенно руководителям“, - сказал глава правительства.

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Согласно решению Кабмина, зарплата топ-чиновникам в размере не более 47 тысяч гривен будет установлена до окончания месяца, в котором отменяется карантин. В эту сумму не будут входить помощь по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

Напомним, что первая зарплата Венедиктовой на посту генпрокурора составила 73 тыс грн.