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Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа

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С 1 мая процесс покупки "голубого топлива "на украинско-венгерской границе будет упрощен.
Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа
Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа
depositphotos.com

Украина и Венгрия объединили две физические точки передачи газа на границе между странами в одну виртуальную, которая включает в себя две физические. Об этом в Facebook сообщил глава компании “Оператор ГТС Украины“ Сергей Макогон.

По его словам, такое объединение, в частности, позволит упростить процесс покупки мощностей на границе для трейдеров.

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“Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа. Кроме этого, значительно возрастают мощности по импорту газа, так теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса. Например, сегодня можно было бы импортировать дополнительно 20 млн м3, это те объемы, которые сегодня идут транзитом через Украину в Венгрию“, - уточнил глава “Оператора ГТС Украины“.

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По словам Макогона, создание одной виртуальной точки передачи газа облегчит операторам ГТС процесс планирования.

“Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях - происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа“, - написал Макогон.

По его словам, новые правила начинают работать с 1 мая.

Напомним, что Украина и Польша начали виртуальный реверс газа.

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Теги: Украина, Венгрия, реверс газа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.04.2020, 00:04
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Mocкальский газ, не побывавшей в Европе и не пропитавшийся евроценностями, европейским НЕ СЧИТАЕТСЯ!!!
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