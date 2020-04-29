Глав таможни и ГНС назначили только на время карантина - министр финансов
После окончания карантина в Украине состоятся конкурсы на должности руководителей Государственной налоговой, таможенной и аудиторской служб. Об этом после окончания заседания Кабмина в среду сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Укринформ.
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Глава Минфина выразил надежду, что временно назначенные главы этих ведомств смогут сформировать команды и обеспечить выполнение поставленных перед ними задач.
“После завершения карантина будут проведены конкурсы, эти руководители, которые назначены временно, тоже смогут подаваться“, - сказал Марченко.
По его словам, в ближайшее время будет назначен глава Государственной таможенной службы, пока же временно исполнять его обязанности будет Игорь Муратов.
Напомним, что Кабмин уволил Желько Марчека с поста главы Укрзализныци.
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