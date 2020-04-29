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Глав таможни и ГНС назначили только на время карантина - министр финансов

Комментариев: 1
Временно назначенные руководители также смогут принять участие в конкурсах.
Глав таможни и ГНС назначили только на время карантина - министр финансов
Глав таможни и ГНС назначили только на время карантина - министр финансов
Sergii Marchenko / Facebook

После окончания карантина в Украине состоятся конкурсы на должности руководителей Государственной налоговой, таможенной и аудиторской служб. Об этом после окончания заседания Кабмина в среду сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Укринформ.

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Глава Минфина выразил надежду, что временно назначенные главы этих ведомств смогут сформировать команды и обеспечить выполнение поставленных перед ними задач.

“После завершения карантина будут проведены конкурсы, эти руководители, которые назначены временно, тоже смогут подаваться“, - сказал Марченко.

По его словам, в ближайшее время будет назначен глава Государственной таможенной службы, пока же временно исполнять его обязанности будет Игорь Муратов.

Напомним, что Кабмин уволил Желько Марчека с поста главы Укрзализныци.

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Теги: Кабмин, кадровые назначения, увольнения, ГНС, таможня
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Комментариев (1)
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Пацаны  (аноним)  29.04.2020, 20:27
Оценка:  0
Пацаны
времени мало , карантин скоро прикроют , нужно успеть побольше сп...ть .
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